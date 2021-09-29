Стул офисный для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001 металл хром ткань черный 805х540х600ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001 металл хром ткань черный 805х540х600ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом