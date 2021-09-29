Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Сумка Lenovo Laptop Casual Toploader T210 для ноутбука 15.6" полиэстер серый 36x25x2.2СМ 45х33х4СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сумка Lenovo Laptop Casual Toploader T210 для ноутбука 15.6" полиэстер серый 36x25x2.2СМ 45х33х4СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка Lenovo Laptop Casual Toploader T210 для ноутбука 15.6" полиэстер серый 36x25x2.2СМ 45х33х4СМ- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    3
    Сумка Lenovo Laptop Casual Toploader T210 для ноутбука 15.6" полиэстер серый 36x25x2.2СМ 45х33х4СМ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1529,36
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1383,21
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1659,86
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1659,86c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1650
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1650c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1560
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1560c НДС
    • ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1274,46
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1529,36
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      1529,36c НДС

    Похожие товары

    Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама белая 40ММ 611475
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 249,74
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-01 синяя 60ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 196
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1205 50ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 192
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1206 65ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-04 зеленая 60ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 177,24
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 104,4
    В корзину
    Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама 86ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Lite А4 0.5ММ синяя 21ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 44
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Комус Шелк синяя 25ММ 328030
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 116,61
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Diamond 25ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 54
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца deVENTE А4 красная 25ММ с карманом
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 63,4
    В корзину
    Позвонить