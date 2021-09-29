Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Тумбы офисные металлические / Тумба с антистатическими свойствами для хранения инструментов и компонентов Viking ТП-01/S ESD 490х610х580ММ металл серый RAL 7035 ГОСТ Р 53734.5.1-2009 ООО "ДИПОЛЬ-ПРОИЗВОДСТВО"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тумба с антистатическими свойствами для хранения инструментов и компонентов Viking ТП-01/S ESD 490х610х580ММ металл серый RAL 7035 ГОСТ Р 53734.5.1-2009 ООО "ДИПОЛЬ-ПРОИЗВОДСТВО"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тумба с антистатическими свойствами для хранения инструментов и компонентов Viking ТП-01/S ESD 490х610х580ММ металл серый RAL 7035 ГОСТ Р 53734.5.1-2009 ООО "ДИПОЛЬ-ПРОИЗВОДСТВО"- Тумбы офисные металлические
    4
    Тумба с антистатическими свойствами для хранения инструментов и компонентов Viking ТП-01/S ESD 490х610х580ММ металл серый RAL 7035 ГОСТ Р 53734.5.1-2009 ООО "ДИПОЛЬ-ПРОИЗВОДСТВО"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21840
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19575,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23490,95
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23490,95c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21840
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21840c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21840
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Тумба Viking ТП-01/S ESD цвет RAL 7035 св. серый, размер:490х610х580. Подкатная стальная тумба предназначены для хранения инструментов и компонентов. Оснащена центральным замком. Имеет выдвижные ящики с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие), выдвигаются на 550 мм. Внутренние размеры ящиков (Ш х В х Г) следующих типоразмеров Б (2 ящ) и В (1 ящ) составляют: Б — 400×100×505 мм; В — 400×160×505 мм. Нагрузка на ящик — до 30 кг. ГОСТР53734.5.1-2009.Производитель:ООО "ДИПОЛЬ-Производство"
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21840c НДС

    Похожие товары

    Шкаф металлический инструментальный Промет ТС 1995-041040 1900х950х500ММ серый/синий сталь 54КГ 2-дверный двери распашные ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    от 44067
    В корзину
    Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия
    Мебель офисная металлическая прочая
    от 8400
    В корзину
    Шкаф для ключей Onix К-48 на 48 ключей ключевой 300х80х240ММ серый металл
    Шкафы металлические прочие
    от 3283
    В корзину
    Шкаф металлический для газовых баллонов ТМ-8 820х1600х300ММ
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический архивный NL/400 1850х880х400ММ 57КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический для одежды сборный ШРМ-АК-800
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Стул детский с художественной росписью 500х300х280ММ (1 р.к.) арт.73970000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Шкаф лабораторный вытяжной зонд ШЗВ-СТЛ.180.КРГ 1800х800х1905ММ
    Шкафы металлические прочие
    от 100917
    В корзину
    Стул офисный Эра металл хром ткань черный мягкое сиденье, мягкая спинка
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 3368,02
    В корзину
    Стул офисный для посетителей Easy Chair Iso black С11 металл черный ткань черный 820х470х540ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 1477
    В корзину
    Шкаф металлический для одежды цельносварной 1200х470х1725ММ светло-серый RAL7035 4-дверный полка для головных уборов, перекладина, 2 крючка, почтовый замок в дверях - вентиляционные жалюзи, ребра жесткости ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический инструментальный Промет ТС 1995-004030 1900х950х500ММ RAL 7038/RAL 5002 сталь 54КГ 2-дверный 1 секция двери распашные ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    от 39543
    В корзину
    Позвонить