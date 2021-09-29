Характеристики

Тумба Viking ТП-01/S ESD цвет RAL 7035 св. серый, размер:490х610х580. Подкатная стальная тумба предназначены для хранения инструментов и компонентов. Оснащена центральным замком. Имеет выдвижные ящики с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие), выдвигаются на 550 мм. Внутренние размеры ящиков (Ш х В х Г) следующих типоразмеров Б (2 ящ) и В (1 ящ) составляют: Б — 400×100×505 мм; В — 400×160×505 мм. Нагрузка на ящик — до 30 кг. ГОСТР53734.5.1-2009.Производитель:ООО "ДИПОЛЬ-Производство"