Шкаф металлический инструментальный Промет ТС 1995-041040 1900х950х500ММ серый/синий сталь 54КГ 2-дверный двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 44067₽
Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия
Мебель офисная металлическая прочая
от 8400₽
Шкаф для ключей Onix К-48 на 48 ключей ключевой 300х80х240ММ серый металл
Шкафы металлические прочие
от 3283₽
Шкаф металлический для газовых баллонов ТМ-8 820х1600х300ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный NL/400 1850х880х400ММ 57КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды сборный ШРМ-АК-800
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул детский с художественной росписью 500х300х280ММ (1 р.к.) арт.73970000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф лабораторный вытяжной зонд ШЗВ-СТЛ.180.КРГ 1800х800х1905ММ
Шкафы металлические прочие
от 100917₽
Стул офисный Эра металл хром ткань черный мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 3368,02₽
Стул офисный для посетителей Easy Chair Iso black С11 металл черный ткань черный 820х470х540ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1477₽
Шкаф металлический для одежды цельносварной 1200х470х1725ММ светло-серый RAL7035 4-дверный полка для головных уборов, перекладина, 2 крючка, почтовый замок в дверях - вентиляционные жалюзи, ребра жесткости ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Промет ТС 1995-004030 1900х950х500ММ RAL 7038/RAL 5002 сталь 54КГ 2-дверный 1 секция двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 39543₽