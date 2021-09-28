Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ- Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта