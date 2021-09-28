Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта / Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ- Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта
    13
    Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 198000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЗБТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198000
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      предназначен для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10 м шнековым способом Ø62 мм при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      198000c НДС

    Похожие товары

    Машина дорожная комбинированная ЭД 405-01 ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Машина дорожная комбинированная ЭД 405АГ ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Машина для строительства и содержания дорог КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15 250ЛС ЯМЗ-238НД4 17Т 4.515М 4515/3735 мм ТУ 4812-010-39448337-2007 АО "ПТЗ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
    Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
    Не указана
    В корзину
    Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия
    Копры и копровое оборудование для свайных работ
    Не указана
    В корзину
    Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Молот сваебойный дизельный штанговый 4700000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 3000КГ 42.4КДЖ 42УД/МИН 1.2-4.0Т 12.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
    Молоты сваебойные
    Не указана
    В корзину
    Машина дорожная комбинированная ЭД 405В3 ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ
    Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
    от 52159,2
    В корзину
    Гидромолот Delta FX-5 320КГ 450-900УД/МИН 566ММ
    Молоты сваебойные
    от 406399,99
    В корзину
    Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Машина дорожная комбинированная ЭД 244 ООО "Завод КДМ" Россия
    Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
    Не указана
    В корзину
    Позвонить