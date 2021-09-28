Машина дорожная комбинированная ЭД 405-01 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405АГ ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина для строительства и содержания дорог КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15 250ЛС ЯМЗ-238НД4 17Т 4.515М 4515/3735 мм ТУ 4812-010-39448337-2007 АО "ПТЗ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
Не указана
Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия
Копры и копровое оборудование для свайных работ
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Молот сваебойный дизельный штанговый 4700000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 3000КГ 42.4КДЖ 42УД/МИН 1.2-4.0Т 12.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
Молоты сваебойные
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В3 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ
Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
от 52159,2₽
Гидромолот Delta FX-5 320КГ 450-900УД/МИН 566ММ
Молоты сваебойные
от 406399,99₽
Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана