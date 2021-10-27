Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс 20/25/50 15МИН 98.1% / 1.3х102TCID50/МЛ 100% 26МЕС ООО "ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА" Россия
Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс 20/25/50 15МИН 98.1% / 1.3х102TCID50/МЛ 100% 26МЕС ООО "ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс 20/25/50 15МИН 98.1% / 1.3х102TCID50/МЛ 100% 26МЕС ООО "ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА" Россия- Реагенты диагностические
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Количество тестов в наборе – 20/25/50 шт
Аналитическая чувствительность набора реагентов «Covid-Ag-Экспресс» составляет 1,3х102TCID50/мл.
Относительная чувствительность: 98,1%
Относительная специфичность: 100%
Время развития реакции не более 15 мин.
Срок годности 26 мес.
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Количество тестов в наборе – 20/25/50 шт
Аналитическая чувствительность набора реагентов «Covid-Ag-Экспресс» составляет 1,3х102TCID50/мл.
Относительная чувствительность: 98,1%
Относительная специфичность: 100%
Время развития реакции не более 15 мин.
Срок годности 26 мес.