Фольга пищевая Горница алюминиевая 29СМх80М 11МКМ ТУ 18-11-001-11785252-2016 ООО"АСД"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фольга пищевая Горница алюминиевая 29СМх80М 11МКМ ТУ 18-11-001-11785252-2016 ООО"АСД"- Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм