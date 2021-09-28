Шкаф для документов закрытый Мебелюкс Премьер 201 896х438х2046ММ миланский орех темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный двери распашные
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Мебелюкс Премьер 201 896х438х2046ММ миланский орех темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный двери распашные- Шкафы офисные деревянные
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