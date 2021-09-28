Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Пергамент пищевой / Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00- Пергамент пищевой
    7
    Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 279,11
    В корзину
    Единица измерения:
    РУЛ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • КУДАШЕВ РУСТЕМ РИМОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      232,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      279,11
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Входящий в состав силикон придаёт пергаменту повышенную термостойкость и позволяет её использовать без необходимости дополнительно смазывать бумагу маслом. За счёт влаго- и жиростойкости силиконизированная бумага прекрасно подходит для выкладки готовой продукции. Ширина рулона-38 см. Длина-50м Количество рулонов в коробке-12 шт. ТУ 5459-055-39160180-00
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      279,11c НДС

    Похожие товары

    Пергамент пищевой резаный Марка А 400х600ММ 450ШТ белый Россия
    Пергамент пищевой
    от 2262
    В корзину
    Бумага для выпечки Виконт 38СМх100М коричневая пергамент
    Пергамент пищевой
    от 300
    В корзину
    Бумага для выпечки Optiline 38СМх3М коричневая пергамент
    Пергамент пищевой
    от 36,4
    В корзину
    Бумага для выпечки Extra nature 38СМх100М силиконизированная бумага
    Пергамент пищевой
    от 803
    В корзину
    Бумага для выпечки Горница 38СМх100М коричневая силиконизированная бумага 8 рулон/кор 209-055
    Пергамент пищевой
    от 500
    В корзину
    Бумага для выпечки TEXTOP 38смх100м (ХТ-7686)
    Пергамент пищевой
    от 500
    В корзину
    Бумага для выпечки 30СМх10М белый пергамент
    Пергамент пищевой
    от 45
    В корзину
    Бумага для выпечки MasterBake 38СМх100М коричневая с силиконовым покрытием Россия
    Пергамент пищевой
    от 500
    В корзину
    Бумага для выпечки Samo 38СМх25М натуральный коричневый пергамент 1 рулон
    Пергамент пищевой
    от 98,4
    В корзину
    Бумага для выпечки Metro Professional 50Мх38СМ коричневая пергамент
    Пергамент пищевой
    от 376,2
    В корзину
    Бумага для выпечки ИнтроПластика 38СМх5М бежевый пергамент 603250
    Пергамент пищевой
    от 34,35
    В корзину
    Бумага для выпечки Оптилайн 38СМх10М коричневая пергамент
    Пергамент пищевой
    от 54
    В корзину
    Позвонить