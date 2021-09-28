Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00

Характеристики

Входящий в состав силикон придаёт пергаменту повышенную термостойкость и позволяет её использовать без необходимости дополнительно смазывать бумагу маслом. За счёт влаго- и жиростойкости силиконизированная бумага прекрасно подходит для выкладки готовой продукции. Ширина рулона-38 см. Длина-50м Количество рулонов в коробке-12 шт. ТУ 5459-055-39160180-00