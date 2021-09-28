Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для выпечки 38СМх50М коричневая пергамент силиконизированный ТУ 5459-055-39160180-00- Пергамент пищевой
7
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Входящий в состав силикон придаёт пергаменту повышенную термостойкость и позволяет её использовать без необходимости дополнительно смазывать бумагу маслом. За счёт влаго- и жиростойкости силиконизированная бумага прекрасно подходит для выкладки готовой продукции.
Ширина рулона-38 см.
Длина-50м
Количество рулонов в коробке-12 шт.
ТУ 5459-055-39160180-00
Минимальная партия
10
Регионы поставки
Республика Башкортостан
Подробнее
279,11₽c НДС
Похожие товары
Пергамент пищевой резаный Марка А 400х600ММ 450ШТ белый Россия
Пергамент пищевой
от 2262₽
В корзину
Бумага для выпечки Виконт 38СМх100М коричневая пергамент
Пергамент пищевой
от 300₽
В корзину
Бумага для выпечки Optiline 38СМх3М коричневая пергамент
Пергамент пищевой
от 36,4₽
В корзину
Бумага для выпечки Extra nature 38СМх100М силиконизированная бумага