Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Silkofix 20х1000СМ на нетканой основе рулон Фармапласт С.А.Е.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Silkofix 20х1000СМ на нетканой основе рулон Фармапласт С.А.Е.- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами