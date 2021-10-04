Характеристики

Страна: ГЕРМАНИЯ; Вес нетто (кг): 29; Длина (мм): 450; Ширина (мм): 350; Высота (мм): 450; Бренд: Helia; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 1 500; Описание: Коптильная камера предназначена для горячего копчения, запекания и приготовления на гриле мясных и рыбных продуктов, птицы, овощей, морепродуктов и сыров. Камера изготовлена из нержавеющей стали и работает под давлением. Максимальная рабочая температура − 250 °С. Комплектация: терморегулятор, электромеханическая панель управления, ёмкость для опилок, противень для копчения, решётки.