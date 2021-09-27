Машина кухонная электрическая КМ-02 "Гамма-2" (ОПК) МАЮИ.332211.009 ТУ АО ЛЕПСЕ
Машины кухонные универсальные
Не указана
Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-08 380В 1.1КВТ 920х590х500ММ ЛКИМ.101245.001 ТУ
Машины кухонные универсальные
Не указана
Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-01 380В 1.12/1.5КВТ 380ОБ/МИН приводной механизм (ПМ), мясорубка (ММ), механизм овощерезательно-протирочный (МО), механизм для взбивания и перемешивания (ВМ), подставка П-01, дежа 25Л
Машины кухонные универсальные
от 149400₽
Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-02-01 220В 0.75КВТ ММП – приготовление мясного и рыбного фарша 75КГ/ЧАС, МР – рыхлитель, надрезание волокон порционных кусков мяса 1500 порций/час, МИ – механизм для измельчения сухарей и специй 15КГ/ЧАС ООО "Торгмаш"
Машины кухонные универсальные
от 82902₽
Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-П 380В 1.5КВТ 958х586х887ММ 155КГ насадка МП-01 просеиватель, насадка МР-рыхлитель, насадка-МИ-измельчитель ЛКИМ.101245.001 ТУ
Машины кухонные универсальные
от 169642,8₽
Машина кухонная хлеборезательная настольная Sinmag SM 302 220В 0.188КВТ 720х472х720ММ 70КГ металл 31 нож, расстояние между ножами – 12ММ Тайвань (Китай)
Машины кухонные универсальные
от 97740₽
Машина кухонная универсальная УКМ-06-11П 380В 2КВТ 380ОБ/МИН сталь нержавеющая
Машины кухонные универсальные
от 96674,4₽
Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-14(МВ-25) 380В 1.12/1.5КВТ 396ОБ/МИН 816х610х850ММ 105КГ сталь нержавеющая взбивалка с дежой 25Л для взбивания кондитерских смесей, замешивания жидкого теста, взбивания картофельного пюре, мусса и самбука, а так же для перемешивания мясного и творожного фарша ООО " ЗАВОД " ТОРГМАШ "
Машины кухонные универсальные
от 97608₽
Машина кухонная Cooking Chef KM 096 8 скоростей, 3 предустановленных режима помешивания
Машины кухонные универсальные
от 86816,59₽
Машина кухонная Мукопросеиватель Каскад 380В 0.18КВТ 450х620х870ММ 35КГ ООО Машиностроительное предприятие Атеси
Машины кухонные универсальные
от 44172₽
Машина кухонная Хлеборезка Atesy Янычар АХМ-300А 380В 0.37КВТ 1050х560х590ММ 45КГ
Машины кухонные универсальные
от 55380,01₽
Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая
Машины кухонные универсальные
от 61000₽