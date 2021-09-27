Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Характеристики

Страна: Франция; Вес нетто (кг): 10; Длина (мм): 200; Ширина (мм): 280; Высота (мм): 350; Бренд: Robot Coupe; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 550; Описание: Куттер предназначен для быстрого измельчения различных продуктов, приготовления тонких фаршей и эмульсий, взбивания сливок, размалывания и перемешивания. Имеет режим пульсации. Ёмкость изготовлена из матированной нержавеющей стали, а корпус − из поликарбоната. Комплектуется простым ножом и ножом с мелкими зубцами.