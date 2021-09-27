Шкаф для документов и одежды комбинированный со стеклом Центрэксим GALA 132H054+132H020+132H030 1901х452х1714ММ черный ЛДСП 4-дверный четыре двери стекло черное в алюминиевой рамке, одна двухдверная секция с полками, одна двухдверная секция с вешалкой для одежды ООО "ЦЕНТРЭКСИМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов и одежды комбинированный со стеклом Центрэксим GALA 132H054+132H020+132H030 1901х452х1714ММ черный ЛДСП 4-дверный четыре двери стекло черное в алюминиевой рамке, одна двухдверная секция с полками, одна двухдверная секция с вешалкой для одежды ООО "ЦЕНТРЭКСИМ" Россия- Шкафы офисные деревянные