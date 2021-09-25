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    Главная / Торговый портал / Мониторы, подключаемые к компьютеру / Монитор компьютерный Acer SA240YAbi 23.8ДЮЙМ 1920х1080 TFT IPS 4МС HDMI, VGA 100000000:1 178°/178° 250КД/М2 черный UM.QS0EE.A01
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монитор компьютерный Acer SA240YAbi 23.8ДЮЙМ 1920х1080 TFT IPS 4МС HDMI, VGA 100000000:1 178°/178° 250КД/М2 черный UM.QS0EE.A01

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монитор компьютерный Acer SA240YAbi 23.8ДЮЙМ 1920х1080 TFT IPS 4МС HDMI, VGA 100000000:1 178°/178° 250КД/М2 черный UM.QS0EE.A01- Мониторы, подключаемые к компьютеру
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    Монитор компьютерный Acer SA240YAbi 23.8ДЮЙМ 1920х1080 TFT IPS 4МС HDMI, VGA 100000000:1 178°/178° 250КД/М2 черный UM.QS0EE.A01

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 15000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС

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