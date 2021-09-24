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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай- Изделия корзиночные и плетеные
    5
    Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай

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    Цена
    от 174
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      456
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      547,2
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      547,2c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      343
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      411,6
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      411,6c НДС
    • ООО "ЭСТИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      400
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      400c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      материал-полиротанг; Н=65мм; L=230мм; В=150мм; цвет-тем.коричневый. Производитель-Sunnex. Страна-Китай
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКС-БАР ЮЖНЫЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      материал-полиротанг; Н=65мм; L=230мм; В=150мм; цвет-тем.коричневый. Производитель-Sunnex. Страна-Китай
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      174c НДС

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