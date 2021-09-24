Кресло для руководителя Metta SU-BK-8 ткань/сетка/хромированный металл синий 13.4КГ Top Gun с подлокотниками и подголовником, на колесах ООО "Компания "Метта"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Metta SU-BK-8 ткань/сетка/хромированный металл синий 13.4КГ Top Gun с подлокотниками и подголовником, на колесах ООО "Компания "Метта"- Мебель для офисов и предприятий торговли