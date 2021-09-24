Труба медная к кондиционеру Majdanpek 3/4" 19.05х0.89ММ 15М для кондиционера ASTM B280 Сербия
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Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
Характеристики
Медная труба Majdanpek ASTM B280 3/4" (19,05х0,89) бухта 15м, область применения - кондиционирование, рабочая температура - до 110 гр, толщина стенки - 0.89мм, материал - медь(99.9%), страна изготовления - Сербия