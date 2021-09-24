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    Главная / Торговый портал / Трубы медные / Труба медная к кондиционеру Majdanpek 3/4" 19.05х0.89ММ 15М для кондиционера ASTM B280 Сербия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Труба медная к кондиционеру Majdanpek 3/4" 19.05х0.89ММ 15М для кондиционера ASTM B280 Сербия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Труба медная к кондиционеру Majdanpek 3/4" 19.05х0.89ММ 15М для кондиционера ASTM B280 Сербия- Трубы медные
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    Труба медная к кондиционеру Majdanpek 3/4" 19.05х0.89ММ 15М для кондиционера ASTM B280 Сербия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 680
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЛАЙН"
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      Цена без НДС, руб.
      680
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      680
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Медная труба Majdanpek ASTM B280 3/4" (19,05х0,89) бухта 15м, область применения - кондиционирование, рабочая температура - до 110 гр, толщина стенки - 0.89мм, материал - медь(99.9%), страна изготовления - Сербия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      680c НДС

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