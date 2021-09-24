Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для групповой стационарной прокладки парной скрутки кремнийорганическая резина общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником 2х2х0.8 медная ок PVC нг(А)-FRLS -50…+70 ГРАД ЦЕЛЬС КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для групповой стационарной прокладки парной скрутки кремнийорганическая резина общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником 2х2х0.8 медная ок PVC нг(А)-FRLS -50…+70 ГРАД ЦЕЛЬС КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные