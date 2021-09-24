Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для одиночной стационарной прокладки парной скрутки PE общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92% 2х2х0.6 медная лужёная мк PVC серый -40…+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-008-2001 Спецкабель КИПЭВ 2х2х0,6

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для одиночной стационарной прокладки парной скрутки PE общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92% 2х2х0.6 медная лужёная мк PVC серый -40…+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-008-2001 Спецкабель КИПЭВ 2х2х0,6- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные