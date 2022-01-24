Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Модуль ввода MOXA ioLogik R1240 8 RS-485 для удаленного сбора информации
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Модуль ввода MOXA ioLogik R1240 8 RS-485 для удаленного сбора информации

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Модуль ввода MOXA ioLogik R1240 8 RS-485 для удаленного сбора информации- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    12
    Модуль ввода MOXA ioLogik R1240 8 RS-485 для удаленного сбора информации

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 30000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ФОТОНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39000c НДС
    • ООО "ЭЛКОМСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Элемент замены типовой устройств ввода и вывода Блок проявки бизхаб 223, Konica Minolta
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 12390
    В корзину
    Элемент замены типовой устройств ввода и вывода Блок фиксации бизхаб 423, Konica Minolta
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 17160
    В корзину
    Элемент замены типовой устройств ввода и вывода Кассета в сборе бизхаб 223, Konica Minolta
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 7560
    В корзину
    Элемент замены типовой устройств ввода и вывода Лента переноса бизхаб С224е, Konica Minolta
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 17199,68
    В корзину
    Девелопер D2589680 для Ricoh Pro C5210s желтый
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Драм-юнит ProfiLine PL-C-EXV32/333 для Canon iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i 140000 страниц
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 1323,76
    В корзину
    Держатель FL2-0748-000
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 480
    В корзину
    Датчик выхода из печи HP CF116-67907
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Драм-юнит NetProduct для Canon IR 2018i 55000 страниц лазерный
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 2556
    В корзину
    Чернила SS21 Solvent ink cartridge SPC-0504W-2 white с сольвентными чернилами
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Драм-юнит HP CB384A original black для HP CLJ 6015 (35000 копий)
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 5396,6
    В корзину
    Драм-юнит Hi-Black HB-CF232A/051 для HP LJ Pro M203/M206/M230/Canon LBP162dw/MF264dw/267dw/269dw 23000 страниц
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 792
    В корзину
    Позвонить