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    Главная / Торговый портал / Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства / Кусторез аккумуляторный BOSH AHS 45-15LI 450ММ 2А.Ч 10.8В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кусторез аккумуляторный BOSH AHS 45-15LI 450ММ 2А.Ч 10.8В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кусторез аккумуляторный BOSH AHS 45-15LI 450ММ 2А.Ч 10.8В- Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
    0
    Кусторез аккумуляторный BOSH AHS 45-15LI 450ММ 2А.Ч 10.8В

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    Цена
    от 5980
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ГЛОБА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5980
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5980
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Арт. 950001014 Тип: Кусторезы аккумуляторные Марка: Bosch Страна производства: ГЕРМАНИЯ Вес брутто (кг/шт) : 1.78 Длина лезвия (см): 45
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5980c НДС

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