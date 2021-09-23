Леска триммерная Oregon 3ММ 60М желтая 90371E
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Винт для бензопилы 372 Husqvarna 5258870-01
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 120₽
Газонокосилка электрическая Интерскол ГКЭ-33/1100 1.1КВТ 25-55ММ 33СМ жесткий травосборник 23Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 9440₽
Триммер бензиновый Husqvarna 525RX 25.4СМ3 0.51Л 40-25.5ММ леска/нож 5.1КГ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 22200₽
Шина для бензопилы Husgvarna 372 5089131-68
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Нож для газонокосилки Husqvarna LB48 V 5028813-02
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090
Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
от 2000₽
Газонокосилка бензиновая самоходная PATRIOT PT 48 AS
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 23990₽
Свеча зажигания Champion RCJ7Y/T04
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Оборудование Поилка групповая автоматическая ПГА-2Б предназначена для поения крупного рогатого скота подогретой водой в помещении для содержания животных 256Л 5.5л/мин ШТ ММ 60КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Машины и оборудование для содержания птицы
Не указана
Свеча зажигания для малой техники Bosch FR7SI31 0242235769
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 767₽
Прокладка 700-40-2227
Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
от 98,27₽