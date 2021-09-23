Холодильник минибар абсорбционный Cold Vine MCT-30BG 485х440х400СМ 30Л черный 0.63Квт 13.5КГ дверь со стеклом, 2 полки, LED подсветка
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник минибар абсорбционный Cold Vine MCT-30BG 485х440х400СМ 30Л черный 0.63Квт 13.5КГ дверь со стеклом, 2 полки, LED подсветка- Холодильники бытовые
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Характеристики
Холодильник Минибар абсорбционный Cold Vine MCT-30BG
Высота, мм 485, Глубина, мм 440, Ширина, мм 400
Внутренний объем, л 30
Цвет корпуса Чёрный
Дверь Со стеклом (3 стекла)
Количество полок, шт. 2
Светодиодная LED подсветка
Минимальная партия
50
Регионы поставки
—
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18299,86₽c НДС
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