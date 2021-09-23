Сумка транспортная Almi Ksi PD 36 363.4х140х225ММ черный/желтый для видеокамеры

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка транспортная Almi Ksi PD 36 363.4х140х225ММ черный/желтый для видеокамеры- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона