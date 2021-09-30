Элемент фильтрующий G-Oil ФЭМ-GA-05 35/12.2/94 +120ГРАД ЦЕЛЬС для тонкой очистки от твердых механических примесей рабочих жидкостей ТУ 4145-021-54116265-2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий G-Oil ФЭМ-GA-05 35/12.2/94 +120ГРАД ЦЕЛЬС для тонкой очистки от твердых механических примесей рабочих жидкостей ТУ 4145-021-54116265-2011- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок