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    Главная / Торговый портал / Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные / Ароматизатор пищевой Сицилия Триер лимонный 1000Г бутылка Martin Braun Backmittel
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ароматизатор пищевой Сицилия Триер лимонный 1000Г бутылка Martin Braun Backmittel

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ароматизатор пищевой Сицилия Триер лимонный 1000Г бутылка Martin Braun Backmittel- Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
    3
    Ароматизатор пищевой Сицилия Триер лимонный 1000Г бутылка Martin Braun Backmittel

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    Цена
    от 1425
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "МИЛЛЕНИУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1187,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1425
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      1425c НДС

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