Кресло для руководителя МС-040 Директ Лайт В искусственная кожа/сетка/ткань черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя МС-040 Директ Лайт В искусственная кожа/сетка/ткань черный- Мебель для офисов и предприятий торговли