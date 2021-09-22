Кресло для руководителя Дел P9 00C хром экокожа/хром 70.0х70.0, Н=111.2/121.2СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Дел P9 00C хром экокожа/хром 70.0х70.0, Н=111.2/121.2СМ- Мебель для офисов и предприятий торговли