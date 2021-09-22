Кресло Chairman 658 кожа/дерево черный/темный орех ООО "ТАЙПИТ-МК"
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 21979₽
Кресло для руководителя Easy Chair 628 TR рециклированная кожа/пластик черный
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 12025,18₽
Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 8422₽
Кресло для руководителя Юнитекс Империя натуральная кожа компаньон черный 63х76х113СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 45000₽
Кресло для руководителя Менеджер натуральная кожа черный
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 13648₽
Кресло для персонала Chairman CH 9801 ткань/хром черный 60х48х113СМ газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 5778,4₽
Кресло для руководителя AP Home Kevan D экокожа черный 65х65х100СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 16870₽
Кресло для персонала Новый стиль Webstar Black GTP Tilt CHR61 OH-5/SM-01 ткань/сетка черный ООО "РАДОМ"
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 7591₽
Кресло для руководителя Романо MD-991 натуральная кожа Stella слоновая кость 130х79х89СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 70921₽
Кресло конференц Chairman искусственная кожа/дерево черный матовый
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 6757,23₽
Кресло AV 133 PL (681 Н) MK экокожа 223 черный 112/122х49х64СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 9276,18₽
Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 28000₽