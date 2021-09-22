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    Главная / Торговый портал / Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов / Круг Д16Т 30ММ 3М ГОСТ 21488-97
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Круг Д16Т 30ММ 3М ГОСТ 21488-97

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Круг Д16Т 30ММ 3М ГОСТ 21488-97- Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
    24
    Круг Д16Т 30ММ 3М ГОСТ 21488-97

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 496,66
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      918,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1102
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1102c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      918,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1102
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1102c НДС
    • ООО "ТДНМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      451,50
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      496,66
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      496,66c НДС

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