Уголок соединительный 40х40х40 1.8ММ сталь оцинкованная серый/серебристый
Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
от 12₽
Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
от 103,2₽
Конструкция алюминиевая Профиль Alutech С48 RAL 5017 фурнитура Stublina, доводчик TS2000VBC 1272х2137ММ
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Уголок равнополочный 10ММ 2М
Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль багетный Nielson 9х9х3000ММ серебро алюминий
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
от 825₽
Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
от 1295₽
Профиль U-KON А-43.1 для фиксации фасадных кассет алюминиевый сплав
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль для систем антискольжения и грязезащиты алюминиевый сплав АД31 15х60х2500ММ
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 259,2₽
Шина прямоугольного сечения из технического алюминия 6х60 АД 31Т
Профили прямоугольные полосообразного сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
от 441,32₽
Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208
Профили прямоугольные таврового из алюминия или алюминиевых сплавов
от 168₽
Уголок 30х30х2ММ 3М алюминий АД31Т1 ГОСТ 22233-2001
Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
от 228₽
Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 920,4₽