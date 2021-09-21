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    Главная / Торговый портал / Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни / Аппарат для приготовления блюд для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке) Vortmax VS One с циркуляционным вентилем, терморегулирующим подогревателем 2000ВТ 220В 50-80Л нержавеющая сталь IP X3 16.5СМ 80Л 20-100ГРАД ЦЕЛЬС 260х130х380ММ 5КГ Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат для приготовления блюд для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке) Vortmax VS One с циркуляционным вентилем, терморегулирующим подогревателем 2000ВТ 220В 50-80Л нержавеющая сталь IP X3 16.5СМ 80Л 20-100ГРАД ЦЕЛЬС 260х130х380ММ 5КГ Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для приготовления блюд для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке) Vortmax VS One с циркуляционным вентилем, терморегулирующим подогревателем 2000ВТ 220В 50-80Л нержавеющая сталь IP X3 16.5СМ 80Л 20-100ГРАД ЦЕЛЬС 260х130х380ММ 5КГ Италия- Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
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    Аппарат для приготовления блюд для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке) Vortmax VS One с циркуляционным вентилем, терморегулирующим подогревателем 2000ВТ 220В 50-80Л нержавеющая сталь IP X3 16.5СМ 80Л 20-100ГРАД ЦЕЛЬС 260х130х380ММ 5КГ Италия

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    Цена
    от 58520
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48766,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      58520
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Страна: ИТАЛИЯ; Вес нетто (кг): 5; Длина (мм): 260; Ширина (мм): 130; Высота (мм): 380; Бренд: Vortmax; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 2 000; Описание: Аппарат предназначен для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке). Данная технология за счет вакуумирования и низкой температуры приготовления (до 100°С) защищает продукт от воздействия внешней среды, тем самым сохраняет все органолептические свойства и цвет продуктов. Модель оснащена терморегулирующим подогревателем высокой точности. Корпус выполнен из нержавеющей стали IP X3. Максимальная рабочая глубина 16,5 см. Оптимальная работа до 50/80 л. Рабочая температура от 20 до 100°C с точностью до +/- 0,03°C. Аппарат оборудован циркуляционным вентилем, способствующим отличному смешиванию продукта
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край
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      58520c НДС

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