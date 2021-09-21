Характеристики

Страна: ИТАЛИЯ; Вес нетто (кг): 5; Длина (мм): 260; Ширина (мм): 130; Высота (мм): 380; Бренд: Vortmax; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 2 000; Описание: Аппарат предназначен для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке). Данная технология за счет вакуумирования и низкой температуры приготовления (до 100°С) защищает продукт от воздействия внешней среды, тем самым сохраняет все органолептические свойства и цвет продуктов. Модель оснащена терморегулирующим подогревателем высокой точности. Корпус выполнен из нержавеющей стали IP X3. Максимальная рабочая глубина 16,5 см. Оптимальная работа до 50/80 л. Рабочая температура от 20 до 100°C с точностью до +/- 0,03°C. Аппарат оборудован циркуляционным вентилем, способствующим отличному смешиванию продукта