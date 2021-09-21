Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Характеристики

Страна: ИТАЛИЯ; Вес нетто (кг): 10,5; Длина (мм): 190; Ширина (мм): 255; Высота (мм): 500; Бренд: Vortmax; Описание: Водоумягчитель Vortmax VSD 12 предназначен для обеспечения баланса жесткости воды, используемой на предприятиях общественного питания. В процессе работы такого аппарата вода проходит через специальное отделение, в котором соли кальция и магния, концентрация которых приводит к увеличению жесткости воды, вытесняются натрием и после прохождения обработки остаются в водоумягчителе.