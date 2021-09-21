Цена без НДС, руб.
3416,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Redmond
Подробные характеристики
Объем (мл): 1700
Терморегулятор: Да
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: любителям прогресса
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Да
Звуковой сигнал при закипании: Да
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: нержавеющая сталь
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.7 метр
Блокировка крышки: Да
Цвет: черный
Вращение на 360 гр: Да
Материал: стекло
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер: 218x158x224 мм
Вес: 1 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай