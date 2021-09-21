Характеристики

Торговая марка: Redmond Подробные характеристики Объем (мл): 1700 Терморегулятор: Да Мощность: 2200 вт Комус-Гид: любителям прогресса Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Да Звуковой сигнал при закипании: Да Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет: черный Вращение на 360 гр: Да Материал: стекло Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 218x158x224 мм Вес: 1 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай