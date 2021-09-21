Цена без НДС, руб.
245295,83
Спецификация
Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Характеристики
Страна: ИСПАНИЯ; Вес нетто (кг): 92; Длина (мм): 630; Ширина (мм): 750; Высота (мм): 1 465; Бренд: Fagor; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 14 100; Описание: Машина посудомоечная FAGOR серии CO-142 DD предназначена для мытья стаканов, фужеров, посуды и приборов на предприятиях питания. 3 цикла мойки – 55 с.,75 с.,120 с. Производительность: 65 кассет в час, 1170 тарелок в час, 2340 стаканов в час. Температура мойки - 60 С, температура ополаскивания -80 С, Мультивольтаж
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край