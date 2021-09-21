Машина посудомоечная купольного типа Fagor CO-142 DD кассеты 65ШТ/Ч, 1170 тарелок в час, 2340 стаканов в час 630х750х1465ММ анодированный алюминий/ нержавеющая сталь AISI 304 380В 14.1КВТ 3 режима 92КГ с электронной панелью управления, с дозатором FAGOR IND, S. COOP. Испания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина посудомоечная купольного типа Fagor CO-142 DD кассеты 65ШТ/Ч, 1170 тарелок в час, 2340 стаканов в час 630х750х1465ММ анодированный алюминий/ нержавеющая сталь AISI 304 380В 14.1КВТ 3 режима 92КГ с электронной панелью управления, с дозатором FAGOR IND, S. COOP. Испания- Машины посудомоечные промышленного типа