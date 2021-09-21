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    Главная / Торговый портал / Машины и приборы для механизации кухонных работ / Соковыжималка центрифужная Santos 50 800ВТ 220В 3000ОБ/МИН окрашенный алюминий нержавеющая сталь 79ММ 1.5Л/МИН 470х260х450ММ 14.5КГ Франция
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Соковыжималка центрифужная Santos 50 800ВТ 220В 3000ОБ/МИН окрашенный алюминий нержавеющая сталь 79ММ 1.5Л/МИН 470х260х450ММ 14.5КГ Франция

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Соковыжималка центрифужная Santos 50 800ВТ 220В 3000ОБ/МИН окрашенный алюминий нержавеющая сталь 79ММ 1.5Л/МИН 470х260х450ММ 14.5КГ Франция- Машины и приборы для механизации кухонных работ
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    Соковыжималка центрифужная Santos 50 800ВТ 220В 3000ОБ/МИН окрашенный алюминий нержавеющая сталь 79ММ 1.5Л/МИН 470х260х450ММ 14.5КГ Франция

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    Цена
    от 100022
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      83351,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      100022
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Страна: Франция; Вес нетто (кг): 14,5; Длина (мм): 470; Ширина (мм): 260; Высота (мм): 450; Бренд: Santos; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 800; Описание: Предназначена для свежих овощей и фруктов. Производительность – 1,5 л/мин. Модель изготовлена из окрашенного алюминия. Съемное сито с конусом центрифуги выполнено из нержавеющей стали. Предохранение от перегрева. Загрузочное отверстие – диаметр 79 мм. Автоматическое разделение на фракции. Отключение в случае открытия крышки. Скорость вращения ножей – 3000 об/мин
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край
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      100022c НДС

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