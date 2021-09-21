Характеристики

Страна: Франция; Вес нетто (кг): 14,5; Длина (мм): 470; Ширина (мм): 260; Высота (мм): 450; Бренд: Santos; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 800; Описание: Предназначена для свежих овощей и фруктов. Производительность – 1,5 л/мин. Модель изготовлена из окрашенного алюминия. Съемное сито с конусом центрифуги выполнено из нержавеющей стали. Предохранение от перегрева. Загрузочное отверстие – диаметр 79 мм. Автоматическое разделение на фракции. Отключение в случае открытия крышки. Скорость вращения ножей – 3000 об/мин