Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"- Фильтры жидкостные