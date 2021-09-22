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    Главная / Торговый портал / Фильтры жидкостные / Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"- Фильтры жидкостные
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    Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"

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    Цена
    от 76125
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      Характеристики
      Фильтр сетчатый ФС-III-200-1,6-0,2 ст.20 фланцевый (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015) с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25). Сетка фильтрации - 0,2 мм ст.12Х18Н10Т
      Минимальная партия
      1
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      Цена с НДС, руб.
      76125
      Спецификация
      Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      76125c НДС

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