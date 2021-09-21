Сапоги защитные летние Энергоконтракт Santiago III для защиты от механических воздействий, ударов, проколов, порезов, в том числе ручной цепной пилой черный/оранжевый каучук Мпун200

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные летние Энергоконтракт Santiago III для защиты от механических воздействий, ударов, проколов, порезов, в том числе ручной цепной пилой черный/оранжевый каучук Мпун200- Обувь различная специальная