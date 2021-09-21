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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф лабораторный вытяжной модульный 499 1600х750х2275ММ металл с вытяжным патрубком, подъемным экраном со стеклом Триплекс, столешница из керамогранита, светильник, раковина, евророзетки, тумба, регулируемые опоры ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"
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    Шкаф лабораторный вытяжной модульный 499 1600х750х2275ММ металл с вытяжным патрубком, подъемным экраном со стеклом Триплекс, столешница из керамогранита, светильник, раковина, евророзетки, тумба, регулируемые опоры ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной модульный 499 1600х750х2275ММ металл с вытяжным патрубком, подъемным экраном со стеклом Триплекс, столешница из керамогранита, светильник, раковина, евророзетки, тумба, регулируемые опоры ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"- Шкафы металлические прочие
    4
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный 499 1600х750х2275ММ металл с вытяжным патрубком, подъемным экраном со стеклом Триплекс, столешница из керамогранита, светильник, раковина, евророзетки, тумба, регулируемые опоры ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"

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    Цена
    от 304920
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      304920
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (25*25*2мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом. Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=200мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней части рабочей камеры и из тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен подъемным экраном со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемный экран фиксируется в любом положении при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм.Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа.Столешница- Керамогранит с бортиком из нержавеющей стали. Светодиодный светильник. Дополнительная комплектация: сливная раковина из полипропилена 250*100*180мм + кран холодной воды с дистанционным урпавлением. Штативная стенка на задней стенке. На сервисной панели: евророзетки - 2 штуки, 2 автомата 16А, 1 выключатель. Нижняя тумба: 3 дверцы. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена 400*260*60. Шкаф заземлен. Регулируемые опоры (0-30мм) для компенсации неровностей пола.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      304920c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      304920
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (25*25*2мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом. Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=200мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней части рабочей камеры и из тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен подъемным экраном со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемный экран фиксируется в любом положении при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм.Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа.Столешница- Керамогранит с бортиком из нержавеющей стали. Светодиодный светильник. Дополнительная комплектация: сливная раковина из полипропилена 250*100*180мм + кран холодной воды с дистанционным урпавлением. Штативная стенка на задней стенке. На сервисной панели: евророзетки - 2 штуки, 2 автомата 16А, 1 выключатель. Нижняя тумба: 3 дверцы. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена 400*260*60. Шкаф заземлен. Регулируемые опоры (0-30мм) для компенсации неровностей пола.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      304920c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      304920
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (25*25*2мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом. Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=200мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней части рабочей камеры и из тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен подъемным экраном со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемный экран фиксируется в любом положении при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм.Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа.Столешница- Керамогранит с бортиком из нержавеющей стали. Светодиодный светильник. Дополнительная комплектация: сливная раковина из полипропилена 250*100*180мм + кран холодной воды с дистанционным урпавлением. Штативная стенка на задней стенке. На сервисной панели: евророзетки - 2 штуки, 2 автомата 16А, 1 выключатель. Нижняя тумба: 3 дверцы. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена 400*260*60. Шкаф заземлен. Регулируемые опоры (0-30мм) для компенсации неровностей пола.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      304920c НДС
    • ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      304920
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (25*25*2мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом. Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=200мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней части рабочей камеры и из тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен подъемным экраном со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемный экран фиксируется в любом положении при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм.Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа.Столешница- Керамогранит с бортиком из нержавеющей стали. Светодиодный светильник. Дополнительная комплектация: сливная раковина из полипропилена 250*100*180мм + кран холодной воды с дистанционным урпавлением. Штативная стенка на задней стенке. На сервисной панели: евророзетки - 2 штуки, 2 автомата 16А, 1 выключатель. Нижняя тумба: 3 дверцы. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена 400*260*60. Шкаф заземлен. Регулируемые опоры (0-30мм) для компенсации неровностей пола.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      304920c НДС

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