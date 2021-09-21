Характеристики

Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (25*25*2мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом. Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=200мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней части рабочей камеры и из тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен подъемным экраном со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемный экран фиксируется в любом положении при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм.Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа.Столешница- Керамогранит с бортиком из нержавеющей стали. Светодиодный светильник. Дополнительная комплектация: на сервисной панели: евророзетки - 2 штуки, 2 автомата 16А, 1 выключатель. Нижняя тумба:2 дверцы. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена 400*260*60. Шкаф заземлен. Регулируемые опоры (0-30мм) для компенсации неровностей пола