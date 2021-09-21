Буклетница Комус Парус-2 напольная перфорированная для рекламных буклетов 1600х457х360 металл хромированный
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 7815₽
Буклетница Комус напольная разборная для рекламных буклетов 360х490х1542ММ алюминий серебристый 10 карманов А4
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 15600₽
Пресс волл легкая сборно-разборная 3х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 17900₽
Пресс волл легкая сборно-разборная 4х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 66000₽
Автоматика Prepona ПВР-02 ДАБР.303225.002 RAL 7040 для распашных ворот ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ"
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
Не указана
Кронштейн с переменным углом Feron ДС-1-48 230х150х120ММ для уличного светильника 41427
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 330,12₽
Привод электрический DoorHan Shaft-120 400В IP44 120НМ для ворот до 550КГ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС Shaft-120KIT
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 94440₽
Балка прокатная DoorHan DHS202080 138х144х6х9000ММ DHS138/M-9
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 118649₽
Привод DoorHan SLIDING-2100 220В IP54 27.5НМ 1350Н для ворот весом до 2100КГ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в масляной ванне
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 35344,8₽
Привод DoorHan Sliding-2100 PRO 220В IP54 27.5НМ 1350Н для откатных ворот -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 35344,8₽
Калитка DoorHan V 03 для секционных ворот 900х1700 порог 75ММ, со встроенным доводчиком, замком с нажимными ручками
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 39000₽
Привод электрический навальный DoorHan Shaft-50kit для распашных ворот с цепью аварийного открывания
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 37000₽