Цена без НДС, руб.
15187,5
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Мини бар абсорбционный XC-40B, стеклянная дверь. Цвет церный. U/F/Pn 220-240В/50-60Гц (или 120В/60Гц)/70Вт. Полезная емкость 40л. Размер (Ш*Г*В) 440*400*550 мм. Уровень шума низкий. Мощность охлаждения: 5~8°C (Tamb 25°C). Регулируемые прозрачные пластиковые полки - 2 шт. Двери с регулировкой положения полок. Светодиодная LED подсветка (вкл. и выкл. автоматически при открытии двери). Механическая защита (решетка) системы охлаждения. Без каких-либо движущихся частей, 100% без шума и без вибрации. Срок гарантии 24 месяца. Страна производитель - Китай.
Регионы поставки
Краснодарский край