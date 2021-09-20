Шкаф для книг со стеклом Формула ФР305 800х380х1860ММ ольха европейская ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные + двери стеклянные ФР605 - 2ШТ, ручки металлические ООО "МК "СТОРОСС" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для книг со стеклом Формула ФР305 800х380х1860ММ ольха европейская ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные + двери стеклянные ФР605 - 2ШТ, ручки металлические ООО "МК "СТОРОСС" Россия- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Размеры: 80x38x186 (ШхГхВ)
Материалы:
Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ
Верхний и нижний щит шкафа – 22 мм, кромка ПВХ 2 мм. и 0,4 мм.
Полки – 22 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.
Каркас шкафа и двери – 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.
Ручки – металлические, цвет – хром матовый
Стекло - толщина 5 мм, прозрачное
Двери Размеры: 38x112 (ШхГхВ)