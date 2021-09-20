Шкаф для книг со стеклом Формула ФР305 800х380х1860ММ ольха европейская ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные + двери стеклянные ФР605 - 2ШТ, ручки металлические ООО "МК "СТОРОСС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для книг со стеклом Формула ФР305 800х380х1860ММ ольха европейская ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 16ММ ЛДСтП 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные + двери стеклянные ФР605 - 2ШТ, ручки металлические ООО "МК "СТОРОСС" Россия- Шкафы офисные деревянные