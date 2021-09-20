Бумага для плоттеров глянцевая Славич Дизайн Фото 1067ММх30М 240Г/М2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров глянцевая Славич Дизайн Фото 1067ММх30М 240Г/М2- Бумага для аппаратов и приборов