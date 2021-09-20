Аппарат высокого давления гидродинамический водоструйный дизельный Посейдон E7-200-20-Th-Reel 380-400В 200БАР 7.5КВТ 1200Л/Ч 24Л латунь/керамика 700х1000х1440ММ 196КГ насос Annovi Reverberi (Италия), шланг 8ММх60М, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8ММ х 15М пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10Л)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления гидродинамический водоструйный дизельный Посейдон E7-200-20-Th-Reel 380-400В 200БАР 7.5КВТ 1200Л/Ч 24Л латунь/керамика 700х1000х1440ММ 196КГ насос Annovi Reverberi (Италия), шланг 8ММх60М, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8ММ х 15М пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10Л)- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем