Сапоги защитные утепленные с манжетой НордМан Классик черные ЭВА/ткань Ripstop/многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе / нетканое льняное полотно / фольгированное полотно) литьевая, ЭВА 44ММ ООО "Псков-Полимер"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные утепленные с манжетой НордМан Классик черные ЭВА/ткань Ripstop/многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе / нетканое льняное полотно / фольгированное полотно) литьевая, ЭВА 44ММ ООО "Псков-Полимер"- Сапоги из полимерных материалов
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Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"
Сапоги резиновые
от 1465,47₽
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Сапоги защитные утепленные с манжетой НордМан Классик черные ЭВА/ткань Ripstop/многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе / нетканое льняное полотно / фольгированное полотно) литьевая, ЭВА 44ММ ООО "Псков-Полимер"
Сапоги из полимерных материалов
от 2307₽
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Кеды Energisk хлопок 100% 35-47 белые
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Не указана
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Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С16 210 — 217ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана
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Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка
Сапоги резиновые
от 360₽
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Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия
Сапоги резиновые
от 600₽
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Сланцы летние пляжные 38-44 синие PANTONE 2186 U подошва из полимерного материала ЭВА (этиленвинилацетат), с деталями из PVC (поливинилхлорид), нижняя сторона подошвы-рифленая, на верхней стороне подошвы методом лазерной гравировки нанесен логотип отеля "Надежда" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВАРС"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
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Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17 225 — 247ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия