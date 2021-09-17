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    Главная / Торговый портал / Сапоги из полимерных материалов / Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"- Сапоги из полимерных материалов
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    Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3929
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7042,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8451,49
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8451,49c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-СУРГУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3274,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3929
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Верх обуви: полиуретан. Подкладка: трикотаж. Защитные носки: композитный материал (Мун 200). Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н). Подошва: термопластичный полиуретан, устойчивый к истираниям. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Высота: 40,5 см. ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      3929c НДС

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