Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"- Сапоги из полимерных материалов
12
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Не указана
В корзину
Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия
Сапоги резиновые
от 600₽
В корзину
Бахилы одноразовые Unite Оптимал ПНД 3.2Г/М2 30МКМ синие 40х15СМ ООО "ЮНТ-ПРОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
В корзину
Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78
Сапоги из полимерных материалов
от 3500₽
В корзину
Сланцы летние пляжные 38-44 синие PANTONE 2186 U подошва из полимерного материала ЭВА (этиленвинилацетат), с деталями из PVC (поливинилхлорид), нижняя сторона подошвы-рифленая, на верхней стороне подошвы методом лазерной гравировки нанесен логотип отеля "Надежда" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВАРС"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
В корзину
Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"
Сапоги из полимерных материалов
от 3929₽
В корзину
Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой