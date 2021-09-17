Ботинки защитные утепленные мужские зима ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1 (Р) 37-48 черные натуральная кожа/натуральный мех трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ композит 200ДЖ
Обувь различная специальная
от 5230,2₽
Ботинки защитные кожаные с металлическим носком
Обувь различная специальная
Не указана
Ботинки защитные женские Неогард-Лайт Антистат черные кожа натуральная/материал ON DURA RETOR полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная/ полиуретан и термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.594 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
Обувь различная специальная
от 4050,8₽
Сапоги утепленные мужские Форвелд М4 (р) полиуретан/нитрил композит 200Дж черные тинсулейт
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 4596₽
Сапоги защитные с вкладным чулком Nordman ПЕ-17ФУТ (New) оливковые ЭВА
Обувь различная специальная
от 1005₽
Сапоги защитные ЭЗ-21н зимние для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов кожа/натуральный мех подошва нитрил голенище 270ММ
Обувь различная специальная
от 700₽
Сапоги защитные утепленные Nepal Evo (Непал Эво) кожаные коричневые HYBRID HRO ICE GRIP защита от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные специальные женские ТИС 265-01 для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот (концентрации до 20%) и щелочей (концентрации до 20%) оливковые ПВХ, МБС, КЩС, подкладка трикотаж ХБ литьевой метод крепления ГОСТ 5375-79 ООО Трансинсервис
Обувь различная специальная
от 943,2₽
Сапоги утепленные Форвелд М2 (р) утепленные полиуретан/нитрил композит 200Дж черные натуральный мех
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Галоши Сардоникс унисекс ЭВА, с надставкой из дублированных тканей черные 209-02Н
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 790₽
Ботинки защитные с высокими берцами Тофф Беркут натуральная кожа/искусственный мех
Обувь различная специальная
Не указана
Бахилы с двойной резинкой Стандарт ПЭ 20МКМ ООО "Медсервис Плюс" Россия
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1,45₽