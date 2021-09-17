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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные с высокими берцами Капитан Гор черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR мембрана Gore-Tex® двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.781 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные с высокими берцами Капитан Гор черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR мембрана Gore-Tex® двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.781 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные с высокими берцами Капитан Гор черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR мембрана Gore-Tex® двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.781 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
    13
    Ботинки защитные с высокими берцами Капитан Гор черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR мембрана Gore-Tex® двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.781 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"

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    Цена
    от 8451,53
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-СУРГУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7466,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8960
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Верх обуви: кожа натуральная гидрофобная толщиной 1,8–2,0 мм и материал ON DURA RETOR (Он Дюра Ретор).Подкладка: паропроницаемый и водо­непроницаемый мембранный материал GORE-TEX® DURACOM CC (Гор-Текс Дюраком CC).Вкладная стелька: формованная из вспененного ПУ с верхним слоем COOLMAX (Кулмакс), впитывающим влагу.Защитный носок: композитный материал (Мун 200).Фурнитура: с антикоррозийным покрытием «черный никель».Подошва: двухслойная, поли­уретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременный контакт (60 с) с поверхностями, нагретыми до +300°C.Глубина протектора: 4,5 мм.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.Высота: 215 мм.Полнота: 10.ТР ТС 019/2011
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      8960c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7042,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8451,53
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8451,53c НДС

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