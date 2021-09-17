Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E 380В 1500ВТ 820х420х1050ММ 140КГ для пластической обработки тонколистового металла с комплектом роликов до 1.8ММ 27.6ОБ/МИН

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E 380В 1500ВТ 820х420х1050ММ 140КГ для пластической обработки тонколистового металла с комплектом роликов до 1.8ММ 27.6ОБ/МИН- Станки для прочих видов обработки металлов резанием