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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Шаблон сварщика нониусный Ушерова-Маршака Элитест WG3 с калибровкой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шаблон сварщика нониусный Ушерова-Маршака Элитест WG3 с калибровкой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шаблон сварщика нониусный Ушерова-Маршака Элитест WG3 с калибровкой- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Шаблон сварщика нониусный Ушерова-Маршака Элитест WG3 с калибровкой

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    Цена
    от 1145
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    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1632
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      1632c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1526
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      1526c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1416
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      1083
      Ставка НДС, %
      20.0
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      1299,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      1299,6c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      990
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1188
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1145
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Владимирская область, Московская область, Тульская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Самарская область, Тюменская область
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