Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.5ММ Cat 5e бухта 305М с несущим тросом 1.2ММ в изоляции 2.6ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.5ММ Cat 5e бухта 305М с несущим тросом 1.2ММ в изоляции 2.6ММ- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки