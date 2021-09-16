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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Сумка для ноутбука Aceline HT1505NG 15.6" дакрон серый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сумка для ноутбука Aceline HT1505NG 15.6" дакрон серый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка для ноутбука Aceline HT1505NG 15.6" дакрон серый- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Сумка для ноутбука Aceline HT1505NG 15.6" дакрон серый

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      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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