Характеристики

Технические характеристики Страна Россия Производитель Chairman Вес (кг) 27,5 Макс. нагрузка (кг) 150 Тип базы Крестовина Подголовник нет Регулировка высоты подголовника нет Подлокотники есть Регулировка высоты подлокотников нет Регулировка глубины сидения нет Ролики есть Материал обивки Натуральная кожа Материал основания Металл с деревянными накладками Механизм Качания с фиксацией в нескольких Высота спинки (см) 760 Ширина сидения (см) 570 Высота сидения (см) 330 Глубина сидения (см) 440